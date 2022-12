Segunda parcela do 13º soma R$ 1,1 bilhão na economia e fomenta as vendas de fim de ano

Servidores estaduais de Mato Grosso do Sul podem sacar a partir de amanhã sábado (07), a segunda parcela do 13º, o pagamento injetará R$ 257,8 milhões na economia do Estado. A expectativa é que o montante fomente as vendas de Natal, celebrado no dia 25 de dezembro.

O depósito conclui o pagamento do abono natalino a cerca de 85 mil servidores, entre ativos e aposentados, além de pensionistas. A primeira parcela do benefício foi quitada em junho e teve desembolso de R$ 208,9 milhões.

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ressalta que a antecipação do 13º auxilia o servidor no planejamento com os gastos de fim de ano. “Ainda fortalece o comércio, que tem como se preparar com promoções para esse período”, afirmou.

Representante dos servidores, a presidente da Feserp-MS (Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado), Lílian Fernandes destaca a importância da iniciativa.

“A antecipação de metade do 13° salário foi um pedido nosso (…) é um reconhecimento do governador Reinaldo Azambuja, que nunca atrasou salários e vem cumprindo compromissos. Teremos um Natal melhor para todos”, destacou.

Ao todo serão injetados R$ 1,1 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul, nesta reta final de 2022, as três últimas folhas de pagamento serão quitadas pelo Estado em um intervalo de 23 dias.

A primeira, corresponde ao salários de novembro e foi paga em 1º de dezembro (R$ 403,8 milhões). A segunda é referente os valores da segunda parcela do 13º (R$ 257,8 milhões), e estará disponível para saque no dia 7 de dezembro. A terceira e última, relativa a dezembro (R$ 436,6 milhões), será quitada no dia 23 do mesmo mês.

A expectativa da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo) é que as festas de fim de movimentem R$ 816,46 milhões na economia do Estado, 31% a mais que no ano anterior. Desse total, R$ 530 milhões correspondem a compras de Natal e R$ 286,46 milhões a compras para o Ano Novo.

