Vai sair para às compras? Veja dicas de como se proteger no comércio

Com as festas de fim de ano, o fluxo de consumidores nas ruas fica mais intenso, local onde o crime de furto se torna mais comum na região do comércio, principalmente nesta época do ano, onde as lojas do centro de Campo Grande irão fechar as portas em horário especial, às 20h. Com dinheiro a mais no bolso e celular na mão, muitas pessoas vão às compras, principalmente para o Natal, e os cuidados precisam ser redobrados e a Polícia Militar dá dicas importantes de segurança.

Além disso, o pagamento do décimo terceiro salário e a antecipação da folha de remuneração de dezembro dos servidores estaduais, irão injetar mais de R$ 694 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, e com a chegada do fim de ano, muitos consumidores vão para as ruas, seja nos shoppings ou no centro da cidade.

De acordo com o subcomandante do Comando de Policiamento Metropolitano da PM, o tenente-coronel Wellington Klimpel do Nascimento, os crimes mais comuns nesta época do ano são o furto e o roubo, em especial de celulares. O cuidado com bolsas, mochilas e o celular devem ser constantes.

“O furto é um crime de oportunidade. Por isso é importante carregar o celular de preferência nos bolsos da frente. Ao usar mochilas, não carregar objetos de valor e deixa-la sempre na parte da frente do corpo. Sempre evitar colocar a carteira em locais de fácil acesso, como bolsos traseiros ou sacolas”, explicou o subcomandante.

Ainda segundo Nascimento, outro ponto que precisa de cuidados redobrados são os saques de dinheiro em caixas eletrônicos e bancos. “O ideal é utilizar cartões, ao invés de dinheiro em espécie. Se houver necessidade de sacar o dinheiro em caixas eletrônicos ou bancos, é importante observar se há pessoas seguindo ou observando”.

A professora Juliana Gimenes foi vítima de furto em 2020 e relata que atualmente fica atenta em qualquer situação. “O celular eu carrego dentro da bolsa, mas com a bolsa transversal, na frente do corpo. Já tive o celular roubado porque deixei no bolso de trás da calça. Foi um descuido”, lembra.

Mas as dicas de segurança não são restritas aos consumidores e o subcomandante alerta também comerciantes nesta época do ano. “Os criminosos não atacam apenas consumidores, mas também o comércio. É importante ficar atento quando as lojas estão muito cheias. Outra orientação é para que não deixem muitos produtos expostos nas calçadas, o que acontece com frequência no centro da cidade”.

Confira mais dicas:

Evite carregar muitos pacotes ou sacolas, para não chamar atenção e evite ter as duas mãos ocupadas;

Evite fazer compras sozinho e escolha realiza-las durante o dia;

Evite utilizar joias e roupas que chamem a atenção;

Evite aglomerações em ruas ou lojas;

Tenha dinheiro separado para pequenas despesas;

Bolsas, carteiras ou sacolas de compras devem ser transportadas junto e à frente do corpo, para o lado de dentro da calçada;

Evite retirar a carteira em público, principalmente em bares, lojas, locais de grande movimento;

Avise imediatamente a perda, o roubo ou o extravio de cartões ou talões de cheques;

Tenha muito atenção a pessoas estranhas que se aproximam.

Com informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

