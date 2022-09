Atriz Blake Lively está grávida do quarto filho

A atriz Blake Lively, de 35 anos, está grávida do seu quarto filho com o ator Ryan Reynolds. A novidade veio a tona durante o tapete vermelho do evento da revista Forbes, realizado na noite desta quinta-feira (15), nos Estados Unidos. A artista pegou todos de surpresa quando apareceu exibindo a barriga já saliente em conjunto com um sorriso no rosto.

No final de 2021, Reynolds já havia comentado sobre como a paternidade foi um importante fator na sua decisão em ficar um período afastado dos filmes. “A maior coisa para mim é que não quero perder esse tempo com meus filhos”, afirmou ele, segundo a People.

“Por muitos anos, quando minha esposa filmava um filme eu ficava com as crianças, e vice-versa. Então nós meio que trocávamos. Nós nunca realmente trabalhamos ao mesmo tempo. Mas sempre estávamos longe. Então as crianças estavam longe também”, acrescentou o ator na época.

Lively e Reynolds se conheceram em 2010, quando participaram juntos do filme “Lanterna Verde”. No ano passado, a atriz fez um desabafo sobre os fotógrafos que tentavam tirar fotos não autorizadas dos seus filhos. “Experiência sombria e assustadora”, comentou.

Casada desde 2012 com Ryan, interprete do anti-herói Deadpool, Blake tem outros três filhos: James, 7, Inez, 5, e Betty, 2.

