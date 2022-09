Mais de 40 toneladas de maconha são destruídas em fazendas na fronteira

Agentes da Senad (Secretária Nacional de Anti-drogas) destruíram na tarde de ontem (15), mais de 42 toneladas de maconha, em propriedades rurais na região da “Colonia Piky”, que fica localizada no departamento de Amambay. De acordo com o registro, os policiais encontraram mais de 1,7 quilos de maconha, conhecida na fronteira como “marroquina”.

Conforme divulgado pela Secretária Nacional de Anti-drogas, organizações do tráfico montaram seis campos com potencial suficientes para produzir toneladas de maconha. Nos locais, os agentes da Senad encontraram vários abrigos logísticos nas áreas rurais.

Ao todo, foram encontrados mais de 40 quilos de maconha tradicional e 1,710 kg dos entorpecentes do tipo “marroquina”.

De acordo com a polícia paraguaia, a maconha marroquina tem uma característica diferenciado de preparado. O entorpecente é montado com misturas e essências diferentes, fatores que podem interferir no preço final do produto. Segundo informações da polícia de fronteira, a maconha marroquina pode custar até cinco vezes o custo do entorpecente normal. Os acampamentos desmontados foram condicionados para que o referido produto fosse processado, onde vários deles possuíam geradores de energia elétrica para manter a cadeia produtiva.

