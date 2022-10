Armie Hammer é processado por dívida bancária de R$ 355 mil

Tem aumentado cada vez mais a lista de polêmicas e acusações relacionadas a Armie Hammer. Dessa vez foi revelado nesta terça-feira (25) que o ator estaria sendo processado pela American Express.

De acordo com as informações, Hammer estaria devendo cerca de US$ 67 mil (pouco mais de R$ 355 mil na conversão atual) entre taxas e movimentações financeiras. Na publicação, feita pelo TMZ, também foi divulgado que a conta tinha sido criada em 2011 e era conjunta com a sua ex-mulher, Elizabeth Chambers. Quando procurados pela imprensa, os representantes de Armie mão se pronunciaram.

A um certo tempo havia sido revelado pela TMZ que o artista estava passando por problemas financeiros, onde foi alegado que ele tinha começado a trabalhar em um hotel nas Ilhas Cayman como corretor de imóveis, já que o seu pai, o empresário Michael Armand Hammer, não o ajudaria mais.

Sobre as acusações

Em 2021, o ator Armie Hammer foi acusado por diversas ex-namoradas por abuso sexual, psicológico e canibalismo. Em mensagens e áudios divulgadas pelas mulheres, era possível ver Hammer fazendo comentários no mínimo duvidosos.

“Tenho a fantasia de que alguém prove seu amor e devoção deixando-se amarrar em um espaço público à noite e deixar seu corpo ser usado livremente”, dizia uma das mensagens. Ele também teria escrito que é “100% canibal” e algo como “vou te morder inteira”.

Em um áudio, era possível escutar o ator falando sobre uma suposta aposta. “Minha aposta envolveria aparecer na sua casa e amarrá-la totalmente, te incapacitar completamente e poder fazer o que eu quisesse em cada buraco do seu corpo até que eu terminasse com você”, dizia.

Na época, Hammer disse que não responderia o que chamou de “ataques virtuais maldosos”, mas negou todas as acusações. Também justificou as suas falas dizendo que todas as interações com essas mulheres teriam sido consensuais.

Após a exposição, o ator foi cortado de diversos projetos, como a série “The Offer” e se isolou da indústria cinematográfica.

