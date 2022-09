Ator Armie Hammer será investigado por estupro em Los Angeles

O ator Armie Hammer, que participou de filmes como “Me Chame Pelo Seu Nome”, “O Cavaleiro Solitário” e recentemente “Morte no Nilo”, será investigado pelas diversas acusações de abuso feitas por suas ex-namoradas, pela promotoria de Los Angeles.

Os produtores do documentário “House of Hammer”, que irá contar mais sobre os casos e a família do ator, afirmaram em entrevista que a polícia de Los Angeles está apurando as acusações feitas por uma ex-namorada chamada Effie – o nome real foi alterado. De acordo com a mulher, o ator teria a “violado violentamente” durante quatro horas enquanto dizia que ia matá-la, em abril de 2017, em Los Angeles.

Até o momento, Hammer não foi denunciado por nenhum crime oficialmente, mas segundo o porta-voz da Promotoria do Condado de Los Angeles, as autoridades estão apenas esperando que as investigações da polícia sejam concluídas, para enviar as acusações criminais, que são apoiadas por evidências.

Sobre Armie Hammer

Em 2021, o ator foi acusado por diversas ex-namoradas por abuso sexual, psicológico e canibalismo. Em mensagens e áudios divulgadas pelas mulheres, era possível ver Hammer fazendo comentários chocantes.

“Tenho a fantasia de que alguém prove seu amor e devoção deixando-se amarrar em um espaço público à noite e deixar seu corpo ser usado livremente”, dizia uma das mensagens. Ele também teria escrito que é “100% canibal” e algo como “vou te morder inteira”.

Em um áudio, é possível escutar o ator falando sobre uma suposta aposta. “Minha aposta envolveria aparecer na sua casa e amarrá-la totalmente, te incapacitar completamente e poder fazer o que eu quisesse em cada buraco do seu corpo até que eu terminasse com você”, diz.

Na época, Hammer disse que não responderia o que chamou de “ataques virtuais maldosos”, mas negou as acusações. Também justificou as suas falas dizendo que todas as interações com essas mulheres eram consensuais.

Após a exposição, o ator foi cortado de diversos projetos, como a série “The Offer”. A fraca bilheteria do filme “Morte no Nilo”, que conta com atores como Gal Gadot e Kenneth Branagh, também foi considerada parcialmente como culpa de Armie.

Sem ter projetos voltados para a carreira em curto prazo, Hammer acabou se mudando pra as Ilhas Cayman, ficando perto da ex-mulher, Elizabeth Chambers, e de seus dois filhos. Foi nesse local que o ator foi fotografado trabalhando como corretor de imóveis, o que rendeu diversos comentário nas redes sociais.

