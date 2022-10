Justiça eleitoral inicia entrega das urnas e materiais eleitorais

Há quatro dias da eleição e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), já ao todo, são 2.209 em Campo Grande, sendo que 207 estão reservadas para contingência.

As urnas começaram a ser entregues na segunda-feira (24) e até sexta (28), já serão entregues. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul deu início, nesta segunda-feira (24), também aos materiais de votação/justificativa aos presidentes de mesas receptoras de votos da Capital.

Mato Grosso do Sul deve receber 6.912 urnas para a segunda fase da disputa eleitoral, 1.176 estão separadas para contingência, ou seja, em caso de substituição por pane e outros eventuais problemas, totalizando 8.088 máquinas.

