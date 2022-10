Megaoperação contra o Aedes aegypti percorrerá 7 regiões

A Prefeitura de Campo Grande planeja realizar uma megaoperação contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da febre Chikungunya e do vírus Zika. O projeto pretende percorrer toda as sete regiões da Capital e conta com apoio de todas as secretarias do Município. Os detalhes foram ajustados em reunião com todos os secretários e diretores das autarquias públicas municipais na tarde desta terça-feira (25).

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Veruska Lahdo, fez uma breve apresentação do cenário epidemiológico do Município. Segundo ela, apesar dos números serem considerados estáveis, historicamente há uma preocupação quanto a possibilidade de aumento de casos de dengue a partir da segunda quinzena de dezembro, o que reforça a importância da realização das ações preventivas.

“O perfil epidemiológico nos mostra que entre dezembro e janeiro há sempre aumento de casos e, por isso, é preciso que haja uma intensificação nas ações já nas próximas semanas para que a gente reduza a proliferação do mosquito”.

A prefeita Adriane Lopes também participou da reunião e reforçou a importância da união para o combate ao transmissor.

“É fundamental que todos nós estejamos envolvidos neste trabalho com objetivo de evitar o aumento na proliferação do mosquito e, consequentemente, o número de casos destas doenças. Nós enquanto Poder Público estamos buscando fazer a nossa parte e também contamos com a conscientização e apoio da população. Afinal, é necessário que haja união de todos para que a gente possa vencer mais essa batalha contra o mosquito”.

A ação deve ter início no dia 03 de novembro pela Região Urbana do Segredo. Além do trabalho de inspeção e vistoria de imóveis, terrenos baldios, prédios, praças e parques públicos e o recolhimento de materiais inservíveis potenciais criadouros do Aedes aegypti, também devem ser realizadas ações de conscientização envolvendo todas as secretarias.

