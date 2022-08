Corpo de mulher é encontrado no Arroyo Lambaré no Paraguai

Corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado nesta terça-feira (16/8) no local conhecido como Arroyo Lambaré, em Assunção, Capital do Paraguai.

De acordo com o comissário Pedro Molinas, subchefe da oitava delegacia, populares passavam pela avenida Perón e sentiram um cheiro forte no canal de água. Logo em seguida avistaram o corpo.

Ao chegar, a polícia constatou que a vítima era uma mulher que estava deitada de bruços no canal de água em estado avançado de decomposição.

Médicos forenses farão o trabalho para tentar identificar a mulher.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.