Após suposta traição, cantor é acusado de flertar com outras duas mulheres

O vocalista da banda Marron 5, Adam Levine, está sendo acusado de enviar mensagens pelo Instagram flertando com outras duas mulheres. Os supostos prints das conversas na rede social surgem após a modelo Sumner Stroh divulgar que ela teria tido um caso com o cantor durante 1 ano. Adam nega que traiu Behati Prinsloo, com quem é casado desde 2014 e atualmente está gravida do 3° filho do cantor.

Uma mulher chamada Alyson Rosef postou um vídeo no TikTok onde aparece mensagens trocadas com Levine, mas logo apagou. A jovem disse que tem mais mensagens, mas decidiu não compartilhar por não serem apropriadas e não se sentir à vontade para postar todas.

A comediante Maryka, também compartilhou no stories do Instagram supostas mensagens com o cantor. Em um dos directs que ela atribui ao artista, ele diz: “Agora estou obcecado por você”. Ela respondeu de volta: “Cara, você não é casado?”

Summer Stroh veio a público na terça (20), postando um vídeo na sua conta de TikTok onde aparecem diversas trocas de mensagens com Adam em tom de flerte, em uma dessas mensagens, o cantor chega a falar que estava “tendo outro bebê e se for um menino, eu realmente quero chamá-lo de Sumner. Você está de acordo com isso? É muito sério!”.

No mesmo dia Adam admitiu que conversou e flertou com Summer, mas afirmou que os dois nunca chegaram a ter realmente um caso. “Usei um mal julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha esposa em qualquer tipo de flerte”, afirmou nos stories postados no seu perfil oficial no Instagram. “Eu não tive um caso, no entanto, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida. Em alguns momentos, isso se tornou impróprio”, complementou.

