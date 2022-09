Audiência pública discute reajuste salarial dos enfermeiros

Funcionários do setor de enfermagem da Santa Casa participam, na manhã desta quarta-feira (21), de audiência pública para debater reajuste salarial da categoria. Desde maio, a categoria reivindica reajuste salarial anual. A categoria pede reajuste de 10,16%.

A categoria havia estabelecido uma paralisação com metade dos funcionários. A medida não foi efetivada, devido à ordem judicial enviada ao Siems (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), às 23 horas de ontem (20), que determina a suspensão da paralisação por 24 horas; e limitava a mobilização da categoria a 30% de participação. A ordem judicial foi solicitada pelo sindicato patronal, o Sindesul (Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul).

Os servidores do HU (Hospital Universitário de Campo Grande) também aderiram a paralisação que reivindica reajuste salarial do setor da saúde. De acordo com os profissionais, a última reposição aconteceu em 2019.

A audiência ocorre na Câmara Municipal de Campo Grande e pode ser acompanhada pelo canal do YouTube da casa.

Protestos

Na última terça-feira (20), os enfermeiros e enfermeiras fizeram uma passeata em busca de valorização salarial, em frente à Santa Casa de Campo Grande. Além dos profissionais da enfermagem, o protesto reuniu trabalhadores da cozinha, limpeza e demais setores do hospital; que partiram do hospital e seguiram em passeata na Rua Eduardo Santos Pereira, na Rua 13 de Maio, Avenida Afonso Pena, até à prefeitura, onde tentaram dialogar com a Prefeitura Municipal.

Os líderes sindicais se reuniram com a prefeita, Adriane Lopes, e o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, em que foi afirmado que já foram feitos aportes financeiros para a Santa Casa e que a contratualização está vigente.

A categoria de enfermeiros pede reajuste anual nos salários e o restabelecimento do piso salarial, suspenso pelo STF (Supremo Tribunal Federal). No dia 10 de setembro, a categoria também se organizou na Praça do Rádio Clube, para se manifestar contra a suspensão da liminar do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o pagamento do piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem. A manifestação na Capital reuniu um público de 2 mil pessoas.

