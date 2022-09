Mulher é assaltada por casal dentro de ônibus na Capital

Uma mulher de 53 anos foi assaltada por um casal dentro de um ônibus da linha 081, no momento em que desembarcava em um ponto na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande.

A vítima relatou que por volta de 12h40 de terça-feira (20) embarcou no ônibus no Terminal General Osório em direção ao centro de Capital, em uma das paradas um casal subiu no veículo e a mulher, que estava gravida, sentou ao seu lado, enquanto o homem ficou em pé em frente a elas.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava com seu aparelho celular em cima da bolsa, e ao chegar em sua parada na Av. Afonso Pena notou que a mulher havia segurado sua bolsa para que o homem pegasse o aparelho celular. Nesse momento ela olhou para trás e viu o rapaz com o celular, ao notar que a vítima havia descoberto o roubo o homem a empurrou para fora ônibus.

A vítima relatou ainda que a gestante aparentava estar no sétimo mês de gravidez, era branca, usava uma blusa de alcinha verde e saia, o rapaz era alto, magro, estava com uma sacola, usava uma calça jeans e uma camiseta de duas cores.

O caso foi registrado na Depac Centro como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.