Fim de semana será marcado por show de stand-up e tributo à memória de Anderson Barão

O fim de semana na Capital será marcado por dois shows de stand-up comedy: no sábado (24), o humorista Wagner Jean, o “Corumbá da Popular”, como também é conhecido, se apresenta no anfiteatro do Colégio Dom Bosco com a estreia do seu show solo de comédia stand-up, “Para de Mula”, e no domingo (25) tem a sessão especial in memoriam do Divina Comedy, com vários humoristas locais, na Divina Choperia, em homenagem ao jornalista e comediante Anderson Barão, falecido no dia 19 de agosto, vítima de um agressivo câncer de intestino, descoberto já em estágio avançado.

Intitulado “Para de Mula”, expressão típica da região da cidade de Corumbá, o show traz várias histórias hilárias, mas é um desafio para o comediante. “A estreia de um show solo, ao mesmo tempo em que é aguardada pelo comediante, é também uma grande responsabilidade, é um passo muito importante na nossa carreira. É o momento em que a gente vai ter a sós com a plateia, para mostrar mais ao público a nossa persona, o nosso jeito de brilhar, de fazer humor. É totalmente diferente do trabalho que eu desenvolvo, por exemplo, no rádio, no Café com Blink.”

O comediante Wagner Jean ressalta que vai oferecer um show diferenciado para os fãs de stand-up. “Esse é um momento único em todo esse período que me apresento e preparamos um show diferenciado para o público”, acrescenta. A produção é da Realiza Shows que se firmou no mercado trazendo para Campo Grande os maiores nomes da comédia stand-up nacional como Thiago Ventura, Afonso Padilha, Murilo Couto, Igor Guimarães, Nando Viana, Léo Lins, Os 4 Amigos, entre outros.

In memoriam

No dia 19 de agosto Anderson Barão partiu, deixando saudades em muita gente. Ele foi um dos precursores da comédia em Campo Grande, e deixou não só admiradores, como também amigos. Assim, a edição de setembro do projeto Divina Comedy será uma noite especial, em memória ao humorista, e vai contar com apresentações dos humoristas locais Junior Manica (mestre de cerimônia), Emijota, Luciano Risalde, Raphaelle Machado, Samuel Isidoro, Corumbá da Popular, Alex Figueiredo, Alex Zazyki, Thales Vieira e Fred Oshiro.

Os amigos relembraram o saudoso humorista

Para o comediante Thales Vieira, Anderson foi um grande amigo pessoal e colega na comédia. “Não tem outra pessoa como ele. Foi sem dúvidas o coração do grupo e abriu portas para muitos. Ao lado dele tive momentos incríveis, tanto em eventos sociais como em outros da comédia”, relembra.

Já para o humorista “Emijota”, a amizade era quase um laço de família. “Eu conheci o Anderson há 10, 11 anos, durante um período de campanha, se não me engano. Acabei virando um amigo bem próximo dele, a gente viveu muitas coisas juntos. Ele era um dos meus amigos mais próximos, era padrinho do meu filho Théo, de 5 anos. Trabalhei com ele na rádio, fazendo comédia, fazendo campanha, fazendo várias coisas, ele era um dos caras mais importantes para mim. É complicado para mim falar dele, hoje faz exatos 30 dias que ele morreu, então é um pouco complicado, tem sido um pouco diferente, vem sendo um pouco estranho estar no palco sem ele lá”, explica.

Wagner Jean, o Corumbá, que também participa do show, falou um pouco sobre o espetáculo. “Acho que esse show que a gente vai fazer em homenagem a ele no domingo é o mínimo, mas diante de tantas outras vezes que a gente se apresentava junto, ou que a gente ia só para assistir, que ele ia só para assistir, e tinha algumas oportunidades de troca de experiências, e ajuda com piadas, com textos, são algumas lembranças que ficam e, com certeza, quando a gente conta algumas coisas no palco, a gente lembra de que talvez aqui ele poderia dar uma dica ainda melhor.”

A relação de amizade entre o professor e humorista Alex Figueiredo e Anderson começou em sala de aula, antes de chegar aos palcos. “Fui professor do Anderson Barão nos cursos preparatórios para concursos que ele estudava e fui colega de rádio na 104 FM. Sempre que ouvíamos ‘e aí nobreza!’, já sabíamos que a alegria já tinha chegado ao local! Assim lembro e sempre terei o Barão em meus dias. Desde aluno ele sempre buscou na alegria e na expansão do seu trabalho iluminar e contribuir com o seu melhor!”

A humorista Raphaelle Machado relembra o último espetáculo com o amigo. “Na última edição do Divina Comedy, o Barão me disse ‘hoje você foi incrível, nunca te vi brilhar tanto’. Guardarei esse elogio com muito carinho e espero alcançar novamente esse ápice”, relembrou Raphaelle.

Talento que transcendia

O professor e humorista Alex Zazyki é direto em sua declaração sobre Anderson Barão: “O Anderson era um dos meus melhores amigos. O sujeito ímpar na sua capacidade de promover entretenimento, tanto como palestrante quanto como humorista. Na verdade, o talento dele transcendia até a questão do stand-up.”

O comediante Fred Oshiro, uma das atrações do espetáculo, conta sobre o momento em que se conheceram. “Certo dia ele chegou do nada na roda de amigos onde eu estava contando que tinha participado do programa do Tom Cavalcante, ‘Show do Tom’. Era o começo de tudo para ele, e eu nem sabia que seguiria essa carreira. Anos depois nos reencontramos já nos palcos, os dois como comediantes então, e assim foi até o último momento.”

O produtor Bruno Damus relembra como era o amigo que partiu recentemente. “O Anderson não era só um amigo, ele sempre tinha a palavra certa e na hora certa para lhe dar, ouvia como poucos. ‘Nobreza’ era sua saudação preferida, e assim ele será lembrado por mim… o ‘Nobreza’ em pessoa, que tinha sempre uma anedota prontinha pra todas as situações, que sempre tirava sorrisos e o melhor de cada um a cada momento. Vamos homenageá-lo como ele gostaria. Nobreza, meu amigo, obrigado por tudo! Nos vemos em breve!”, finaliza Damus.

SERVIÇO: O show “Para de Mula” acontece no sábado (24) no anfiteatro Dom Bosco, na Avenida Mato Grosso, 225, Centro. Informações pelo telefone (67) 99166-7371.

O Divina Comedy será realizado nesse domingo (25), na Divina Choperia, que fica na Rua 7 de Setembro, 2.397, Centro. Informações pelo WhatsApp (67) 98182-2227.

