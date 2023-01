Após reunião com Cúpula da Celac, Lula segue para o Uruguai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerra hoje (25) sua visita oficial à Argentina e segue para o Uruguai. Em seu perfil oficial no Twitter, o presidente confirmou que se encontrará com o presidente uruguaio Luis Lacalle Pou e com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Na última terça-feira (24), Lula participou de uma reunião da Cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), com a presença do presidente argentino e do presidente uruguaio.

Segundo a agenda presidencial, informada pelo site do Palácio do Planalto, a partida de Lula de Buenos Aires para Montevidéu deve acontecer às 10h30. Às 12h, ele irá se reunir com Lacalle Pou na Residência Oficial de Suarez e Reyes, onde fazem uma declaração conjunta à imprensa.

O encontro com o ex-presidente Mujica deve acontecer às 16h30. No início da noite, Lula deixa Montevidéu, com chegada à Base Aérea de Brasília prevista para às 21h30.

Hoje me despeço da Argentina, que tão bem nos recebeu nos últimos dias, rumo ao Uruguai. Me encontrarei com o presidente @LuisLacallePou e farei uma visita pessoal ao amigo Pepe Mujica. O Brasil está retomando seu papel de diálogo e parcerias com o mundo. Bom dia! — Lula (@LulaOficial) January 25, 2023

Discordâncias

Durante reunião da Cúpula da Celac, que ocorreu em Buenos Aires, na tarde desta terça-feira (24), o presidente uruguaio, de centro-direita, não estava de acordo com o discurso de combate ao avanço da ultradireita, defendido pelo presidente Lula e pelo presidente argentino, Alberto Fernandez. .

A jornalistas, o presidente de centro-direita afirmou que é preciso que nações vizinhas deixem que o país “se abra ao mundo” e disse que essa seria sua principal mensagem ao brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lacalle Pou se referia a acordos de livre comércio que Montevidéu negocia com países como China e Nova Zelândia, algo que vem sendo criticado por outros membros do Mercosul. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que tirar uma ideia como essas do papel significaria a destruição do bloco.

O uruguaio criticou o que chama de protecionismo do Mercosul e pediu que os líderes da região parem de “reclamar para dentro” e compreendam que é preciso avançar na integração global.

Além de recados ao governo brasileiro, sobraram também indiretas ao governo de Alberto Fernández na Argentina. O centro-direitista disse, por exemplo, que “não é necessário ser de esquerda para defender a democracia”, contrariando mensagens ecoadas pelo peronista e também por Lula em Buenos Aires.

Com informações da Agência Brasil e da Folhapress

