A menos de um mês para volta as aulas, ONG pede doações de materiais escolares

As aulas na rede pública de ensino em todo Mato Grosso do Sul irão retornar em fevereiro, e para alguns estudantes o regresso é motivo de euforia, principalmente na hora da escolha dos materiais escolares. Mas nem todas as crianças conseguem usufruir deste momento.

Pensando nisso, a voluntária e facilitadora em CNV (Comunicação Não Violenta), Ariane Osshiro, decidiu unir o seu trabalho com a solidariedade em prol da doação de materiais escolares para 47 crianças atendidas pela CUFA (Central Única de Favelas) de Campo Grande.

A campanha funciona da seguinte forma: o pai, a mãe, ou responsáveis enviam um rascunho do que gostariam de dizer para os filhos ou para uma pessoa preferida e a carta é escrita de acordo com as orientações da Comunicação Não Violenta.

Em troca, a pessoa que solicitou a mensagem, faz uma doação via PIX para a Cufa no valor de um material escolar que puder contribuir. Entre os itens com maior necessidade estão mochilas, cadernos e lápis de cor.

“Quantas vezes nos comunicamos querendo dizer uma coisa e o que chega de mensagem para a outra pessoa é totalmente diferente? E muitas vezes, a situação acontece com as pessoas mais próximas, inclusive nossos filhos. Por isso, as cartas de amor vão auxiliar nesta comunicação mais precisa e amorosa”, explica Ariane Osshiro.

Segundo levantamento realizado pela Cufa, 47 crianças estão matriculadas na Rede pública de ensino e precisam de material escolar para o início do ano letivo.

“A pessoa que pedir a carta envia o comprovante de depósito no mesmo e-mail que usará para enviar o rascunho da mensagem. E na sequência eu envio a carta, a carta de amor, assim que estou me referindo a essa ideia”, detalha Ariane.

O Pix da Cufa é 45.776.653/0001-03 e o e-mail para enviar o rascunho e o comprovante é: [email protected]

“A pessoa pode doar o valor que quiser e puder. Toda ajuda é bem-vinda e vai ser de grande valia para aquelas crianças”, conclui Ariane.

Sobre a Comunicação Não Violenta (CNV)

Desenvolvida pelo psicólogo norte americano, Marshall Rosenberg, trata-se de um processo de pesquisa contínuo. A CNV possui fundamentos na cultura de paz e da não violência, e convida a uma percepção em que todo comportamento é uma tentativa de satisfazer necessidades humanas universais. A CNV é composta por quatro componentes: Observação; Sentimentos; Necessidades e Pedidos. O objetivo principal da Comunicação não violenta é criar o tipo de conexão necessária para atender às necessidades de todos.

Sobre a CUFA

A Central Única das Favelas é uma organização não governamental brasileira que atua no auxílio de pessoas em situações de vulnerabilidade, moradores em situações de risco, favelas ou periferias. As atividades desenvolvidas são para o melhoramento dos cuidados pessoas, cultura, entretenimento, redes de solidariedade, trabalho e renda. Em Campo Grande, a ONG existe desde 2019.

