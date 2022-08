Anne Heche: causa da morte da atriz é revelada

A causa da morte da atriz Anne Heche, que faleceu dia 12 de agosto, foi divulgada por legistas na tarde desta quarta-feira (18). A artista estava em coma desde o início de agosto, quando sofreu um acidente de carro.

Segundo informações divulgadas pelo escritório legista do condado de Los Angeles, Anne morreu de “inalação de fumaça e lesões térmicas (queimaduras)”. Também foi listado no relatório uma “fratura no esterno devido a trauma contuso”, que foi considerada uma condição significativa para sua morte.

Sobre o caso

A atriz conhecida por diversas produções como, “Volcano: A Fúria” (1997) e “Seis Dias, Sete Noites” (1998), sofreu um grave acidente dia 5 de agosto, enquanto dirigia em alta velocidade. Heche perdeu o controle do veículo e entrou em uma garagem de condomínio. Após isso ela tentou dar ré e atingiu outra casa, começando rapidamente um incêndio no imóvel e no seu carro. A artista foi socorrida por bombeiros e precisou ser intubada, além de apresentar graves queimaduras pelo corpo. Desde o acidente, Anne não recobrou mais a consciência.

Sua morte cerebral foi confirmada dia 12 de agosto, quando ela foi retirada dos suportes de vida, após a confirmação de quais órgãos poderiam ser doados, seguindo a vontade de Heche.

