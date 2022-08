Cidadãos ilustres serão homenageados pelos vereadores

Vereadores entregarão homenagem a cidadãos ilustres da Capital em homenagem ao aniversário da cidade, no próximo dia 25 de agosto. Dentre os homenageados estão figuras como a ex-senadora Marisa Serrano, o médico e dono do hospital El Kadri, Mafuci Kadri são alguns dos nomes dentre os 89 que receberão a honraria durante a solenidade extraordinária

A sessão para entrega de Título de Cidadão Campo-grandense, Medalha do Mérito Legislativo e Título de Cidadão Benemérito. acontecerá no Ondara Ondara Palace, localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 1.273, Jardim Veraneio. Serão três homenageados por cada vereador e dois agraciados pela Mesa Diretora. Na data, será entregue um livreto contendo as fotos e o currículo de cada um dos homenageados.

Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara de Vereadores, destacou que a importância de “reconhecer as pessoas que estão dando sua contribuição para gerar empregos, desenvolver projetos sociais e atender a comunidade nas mais diferentes áreas”. Ele acrescentou que é preciso agradecer todas as pessoas que diariamente lutam por seu sustento, por mais qualidade de vida e, desta forma, ajudam na construção de uma Campo Grande melhor. “Todas merecem nosso respeito, merecem ser representadas de forma responsável e contempladas nos projetos da cidade”, afirmou.

Campo Grande comemora 123 anos no dia 26 de agosto e há dois anos devido a pandemia do Covid19, não realizava tal cerimônia.

Ayrton Araújo

Reinaldo Ajala

Regiane Aparecida Ferreira

Rafael Ayala de Jesus

Betinho

André Fusao Massuda Esquivel

Idalina Zanolli

João Martins

Beto Avelar

Tirson Ricardo Ozuna

João Américo Domingos

Valdir Aparecido Reynaldo

Camila Jara

Diego Mariano da Silva Souza

Mafuci Kadri

Francianny Cristine da Silva Santos

Carlos Augusto Borges – Carlão

Castorino Gomes de Carvalho Neto

Livio Viana de Oliveira Leite

Paulo Roberto dos Santos

Clodoilson Pires

Roberto Berger

Evaldo Medeiros Nascimento

Aldo Giovanni Rocha Sousa

Coronel Alírio Villasanti

César Augusto Teló

Neil Brasil

Benedito Teixeira Filho

Delei Pinheiro

Sohane Karoline de Souza Gomide de Carvalho

Leslie Parra

Cleyson Queiroz Falcão

Dr. Jamal

Carlos Alberto de Jesus Marques

Robson Barros de Almeida

Taner Douglas Alves Bitencourt

Dr. Loester

Fernando Mauro Moreira Marinho

Luiz Felipe Medeiros Vieira

David de Oliveira Gomes Filho

Dr. Sandro Benites

Marcello Vargas Tiago

Anísio David de Oliveira Júnior

Clauco Fernando Vieira Rossetto

Dr. Victor Rocha

Marcio Correa Gimenes

Joseliza Alessandra Vanzela Turine

Viviane Lacerda Lopes Nogueira

Edu Miranda

Cezar Nogueira

Manuel Luis Badaraco Fagundes

Agenor Mattiello

Gilmar da Cruz

Paulo Roberto da Silva

Erick Borges de Melo

Fernando de Barros Bumlai

João César Mattogrosso

Rubens Filinto da Silva

Lucas Cazerta Duarte Goulart

Marisa Joaquina Monteiro Serrano

Junior Coringa

Luciano de Souza

Roberto Razuk Filho

Anderson de Magalhães Ibanhes

Otávio Trad

Maria Helena Sarti

Carmen Conceição Britez de Eugênio Crivelente

Socorro Maria de Jesus Pereira Arguelho

Papy

Pedro de Castilho Garcia

Diego Castorino dos Santos

Marcelo Alfredo Araújo Kroetz

Prof. André Luis

Ricardo Souza Pereira

Andréa Flores

Rejane Alves de Arruda

Prof. João Rocha

Marco Aurélio Santullo

Neif Salim Neto

Odair de Souza Costa

Professor Juari

Luiz Roberto Pires

Odair Serrano de Oliveira

Marcelo Ferreira Miranda

Professor Riverton

Josimario Teotônio Derbli da Silva

Bianka Karina Barros da Costa

Marcio Reis Cordeiro

Ronilço Guerreiro

Maria Madalena Dib Mereb Greco

Julio Henrique Rosa Croda

Raffaele Lochi

Silvio Pitu

Jairo Carlos Mendes

Lauciney Christian Ramos

Fabio Rosado Miron

Tabosa

Carlos Eduardo Watanabe Cunha

Sylvana Sayuri Shimada Ronda

Lucilio Souza Nobre

Tiago Vargas

Thalita da Luz Vieira de Assis

Oseias Vicente

João Vieira de Souza

Valdir Gomes

Nayara Crystina Dal Pogetto Freire Thomaz

Francisco Antônio Martins

Leila Regenold

William Maksoud

Aparecida Renilda Rodrigues de Souza

Fernando Paes de Campos

Antonio Urban Filho

Zé da Farmácia

Roberto da Silva Alcantud

João Miguel Pinto Costa

Alfredo Zamlutti Júnior

Mesa Diretora

Nicomedes Silva Filho

Mauricio Sabadini