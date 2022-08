Obra na MS-010 avança e anima produtores rurais em Furnas do Dionísio

Após seis meses da ordem de serviço ter sido assinada pelo governador Reinaldo Azambuja, a obra de pavimentação da MS-010 continua avançando. Um trecho já está asfaltado e três frentes de trabalho continuam na ativa. As obras se concentram nos 11 km entre Rochedinho e Furnas do Dionísio, deixando moradores e produtores esperançosos com a melhoria da infraestrutura.

Vera Lúcia Rodrigues dos Santos, presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Furnas do Dionísio, comemora a chegada de asfalta no região. “A estrada asfaltada será muito importante na hora do deslocamento, pois os produtores passam por essa rodovia para vender os produtos em Campo Grande. Com o asfalto, esse deslocamento será mais fácil também para quem vem para a comunidade para comprar”, comemorou, já que cerca de 90 famílias da comunidade quilombola dependem diretamente da agricultura familiar.

O produtor, Edson Abadio, que atualmente não tem condução própria para levar sua produção para vender na cidade, espera que o fluxo de clientes aumente no local após as obras.“ O asfalto vai melhorar, pois os clientes virão comprar os produtos aqui. É mais fácil vir pegar aqui”, analisou.

A pavimentação da MS-010 não irá beneficiar apenas a comunidade quilombola, mas também os produtores ao redor. Ivo José Inácio, é um exemplo. Dono de aproximadamente 60 hectares de uma propriedade rural, Ivo tem uma plantação de milho a beira da rodovia e comenta que no período de colheita, enfrenta diversas dificuldades motivadas pela estrada de terra. “Já passamos muitos perrengues nessa estrada, carregando maquinários, trazendo insumos, transportando a produção. Com o asfalto vai ficar muito bom”, disse.

Renato Marcílio, secretário de Estado de Infraestrutura, comenta que a pavimentação da via irá permitir que o progresso chegue até a região, oferecendo mais condições de trabalho a produtores locais e consequentemente, mais desenvolvimento para o Estado. “Relatos como os dos moradores de Furnas do Dionísio e região mostram que nosso trabalho está no caminho certo. Focamos em levar infraestrutura que garante melhor qualidade de vida não só para quem mora na região urbana, mas também no campo”, disse.

A obra

Com investimento de R$ 19.755.227,38, a obra está dividida em três frentes de trabalho e aproximadamente 1 km de asfalto já foi implantado a partir do trecho urbano do distrito de Rochedinho. Ao longo dos primeiros 5 km da estrada as equipes trabalham, principalmente, na execução e lançamento de base, serviço que antecede a pavimentação asfáltica.

