Atriz Anne Heche tem morte cerebral confirmada

A atriz Anne Heche, de 53 anos, teve sua morte cerebral confirmada. Familiares revelaram que ela será retirada do suporte de vida assim que médicos determinarem quais dos seus órgãos poderão ser doados. Essa era uma vontade da artista.

Anne sofreu um grave acidente dia 5 de agosto, enquanto dirigia em alta velocidade. A atriz perdeu o controle do veículo e entrou em uma garagem de condomínio. Moradores da região afirmaram para os policiais, que quando começaram a se aproximar do carro, Anne se assustou com a aglomeração e tentou dar ré, quase atropelando duas pessoas. Neste momento, ela teria atingido uma casa, começando rapidamente um incêndio no imóvel e no seu carro. A atriz foi socorrida por bombeiros e precisou ser intubada, além de apresentar graves queimaduras pelo corpo. Desde o acidente, Anne não recobrou mais a consciência.

Fontes do Departamento de Polícia de Los Angeles disseram que os resultados dos exames de sangue da atriz testaram positivo para cocaína e fentanil.

Anne Heche

Conhecida por ter estrelado filmes como “Volcano: A Fúria” (1997) e “Seis Dias, Sete Noites” (1998), a Anne nasceu em Ohio e começou a carreira artística aos17 anos, após receber o convite de atuar na novela “Another World”. Caçula de quatro irmãos, a atriz começou a trabalhar com 12 anos para ajudar a família e chegou a revelar em entrevistas que sofreu violência sexual pelo próprio pai.

Engatou um romance com o ator James Trupp, durante a produção da série “Men in Trees”, com quem teve um filho chamado Atlas, de 13 anos. Também foi mãe de outro menino, Romer, 20. Um de seus relacionamentos mais famosos foi com a apresentadora Ellen DeGeneres, de 64 anos, entre 1997 a 2000.

