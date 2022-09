Alemanha registra recorde populacional devido a refugiados da Ucrânia

Segundo o Serviço Federal de Estatística, a Alemanha atingiu um novo recorde populacional histórico, graças aos refugiados da Ucrânia. De acordo com o relatório publicado nesta terça-feira (27), o número de habitantes do país cresceu 1%, ou 843 mil pessoas, no primeiro semestre de 2022. Cerca de 750 mil ou quase 89% são imigrantes ucranianos. A taxa de crescimento populacional de 2021 inteiro havia sido de apenas 0,1%.

A população feminina alemã aumentou cerca de 1,2%, enquanto a masculina sofreu um aumento de apenas 0,8%. Isso se deve pois foram principalmente as crianças e mulheres que fugiram da Ucrânia. Já os homens que estavam na faixa etária para lutar foram proibidos de deixar o país, tendo como objetivo participar da guerra.

A Alemanha só tinha registrado esse aumento populacional outras duas vezes desde a sua reunificação. Ambas estavam relacionadas á chegada de refugiados em massa, sendo elas da antiga Iugoslávia, em 1992 e do Oriente Médio, em 2015.

Atualmente ao país alemão é o mais populoso da União Europeia (UE), contabilizando cerca de 84 milhões de habitantes. Mesmo tendo uma das menores taxas de fertilidade do mundo, o país atraí imigrantes graças a população mais envelhecida, sua riqueza, oferta de postos de trabalho e políticas de imigração relativamente abertas.

Com informações da Folhapress.

Veja também: Zelenski afirma que mundo não permitiria o uso de armas nucleares pela Rússia

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.