Estelionatárias que desviaram mais de R$ 60 mil de idosos são presas

Duas mulheres foram presas nesta segunda-feira (26), em Dourados, a 228 km de Campo Grande. A dupla é acusada de desviar aproximadamente R$ 60 mil de idosos. O caso foi descoberto após uma das vítimas tentar sacar a aposentadoria, mas não conseguir devido a falta de dinheiro na conta.

Após não conseguir retirar o valor, a idosa foi informada que haviam alterado o banco de pagamento do benefício. Após a informação, a vítima lembrou de uma vizinha que ofereceu ajuda para instalação de aplicativo bancário. Nesse momento, a estelionatária tirou foto de documentos pessoais, assim como teve acesso a senhas do banco.

A autora do crime realizou dois empréstimos consignados no valor de R$ 15.777,91 e R$ 1.166. Além disso, as autoras movimentavam a conta da vítima por outro aparelho de telefone e inclusive fizeram um Pix.

Uma outra dinâmica usada era afirmar para os idosos que precisavam receber da família parte de pagamento da venda de um terreno e pediam as contas emprestadas para transação. Porém, elas realizavam empréstimos com os dados das vítimas e pegavam todo o valor, repassando R$ 400 como forma de ‘agradecimento’ pelo empréstimo de conta.

As duas estelionatárias foram encaminhadas para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Dourados.

As investigações continuam e não é descartado outras pessoas envolvidas nos crimes.

Com informações do Dourados News.

