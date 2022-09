PMA recebe filhote de jacaré capturado por homem

Policia Militar Ambiental de Três Lagoas receberam um animal silvestre da espécie Caiman latirostris (jacaré-de-papo-amarelo), entregue por um homem de 38 anos ontem (27) à tarde. Ele afirmou que o animal estava à margem da pista que dá acesso ao bairro de Jupiá, que é movimentada, e fatalmente seria atropelado. Dessa forma, realizou a captura.

O Homem realizou a captura com as mãos e sem os equipamentos adequados.

Ele foi orientado sobre os riscos deste tipo de captura, mesmo sendo animal de pequeno porte, e que deveria ter acionado os órgãos especializados, até para uma avaliação se é caso de captura. O jacaré, que media aproximadamente 1,10 metro, foi colocado em uma caixa de contenção e, como estava em boas condições de saúde e sem quaisquer ferimentos, foi solto em uma reserva distante do perímetro urbano.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.