Zelenski afirma que mundo não permitiria o uso de armas nucleares pela Rússia

Volodimir Zelenski, atual presidente da Ucrânia, disse nesta quarta-feira (21), não acreditar que o mundo permitiria o uso de armas nucleares na guerra pela Rússia. A afirmação surgiu horas depois de Vladimir Putin anunciar que está disposto a utilizar essas armas se achar necessário e decretar a mobilização de 300 mil reservistas para o conflito. Após a fala de Putin, diversas indagações e alertas surgiram pelo Ocidente. A Lituânia aumento o nível de prontidão do seu Exército, já a Holanda e Bridget Brink, embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, minimizaram a medida. Até o Papa Francisco comentou sobre o anuncio, onde chamou de loucura a possibilidade do uso de armas nucleares na guerra e afirmou que os ucranianos estão sendo submetidos a tortura, monstruosidade e selvageria. Um fato curioso sobre Zelenski afirmar acreditar que o mundo não permitiria o uso de armas nucleares é que o presidente também disse, semanas antes do início da invasão russa, não considerar a possibilidade de uma guerra entre os países. Em mensagem divulgada para a imprensa, Mikhailo Poliak, conselheiro de Zelenski, disse que o anúncio do Kremlin é “absolutamente previsível” e o associou às recentes derrotas de Moscou no conflito nos últimos dias, onde a região de Kharkiv foi recuperada pela Ucrânia. “A guerra claramente não está indo de acordo com o cenário da Rússia e, portanto, exigiu que Putin tomasse decisões extremamente impopulares para mobilizar e restringir severamente os direitos das pessoas”, afirmou. Acompanhe as matérias anteriores referentes a Ucrânia.

