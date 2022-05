Kate Moss nega ter sido agredida por Johnny Depp

A modelo Kate Moss testemunhou a favor de Johnny Depp. Moss participou da audiência por vídeo e negou enfaticamente que tenha sido empurrada da escada pelo então namorado durante uma viagem à Jamaica, nos anos 1990, como a atriz Amber Heard havia dado a entender, em depoimento anterior.

“Ele nunca me empurrou, chutou ou me jogou escadas abaixo”, disse. Segundo Moss, ela escorregou nos degraus e foi prontamente amparada por Depp. “Nós estávamos saindo do quarto, e Johnny saiu antes de mim. Estava chovendo muito, uma tempestade, e eu escorreguei nos degraus molhados e machuquei as minhas costas”, afirmou.

“Eu gritei porque não sabia o que tinha acontecido, estava com dor”, continuou a modelo. De acordo com seu testemunho, Depp a carregou para o quarto e ajudou a cuidar de seus machucados. O depoimento de Moss confirmou as expectativas dos advogados do ator de “Piratas do Caribe”.

Heard detalhava mais uma briga entre os dois, e contou que em março de 2015, ela deu um soco no rosto de Depp por medo de que ele empurrasse sua irmã Whitney escada abaixo. Heard disse que imediatamente pensou “em Kate Moss e as escadas”.

Moss e Depp namoraram entre 1994 e 1997, e durante este período houve um boato que nunca foi confirmado pela modelo, de que ele a empurrou por um lance de escadas numa discussão.

O ator processa Heard por difamação e pede US$ 50 milhões por causa de um artigo escrito por ela no jornal The Washington Post, no qual ela afirmava ser vítima de abuso doméstico. Ela o processou de volta, pedindo o dobro deste valor.

Com informações do Folhapress