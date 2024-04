Polícia prende quatro acusados de matar idoso de 80 anos

A Polícia Civil prendeu neste domingo,(28), em Dourados, quatro pessoas acusadas de matar o idoso José Alves da Silva, de 80 anos de idade. Ele foi morto em sua propriedade, um pesqueiro localizado na zona rural, na região da Vila Sapé, entre os municípios de Dourados e Douradina.

O crime teria ocorrido por volta das 22 horas de sábado, (27), mas foi informado à Policia Civil no domingo. O Boletim de Ocorrência foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento) e imediatamente uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) foi até o local, juntamente com a perícia criminal, para tentar elucidar os fatos e identificar os culpados.

No local os policiais se depararam com a vítima, já sem vida, com um disparo de arma de fogo na região frontal da cabeça. Enquanto a perícia fazia os levantamentos na cena do crime, os investigadores passaram a colher informações sobre a vitima e seu histórico.

Na apuração, foi informado aos policiais que a arma de fogo e dinheiro da vítima tinham sido subtraídos e por isso o caso passou a ser tratado como latrocínio (roubo seguido de morte). Durante as investigações, ainda na propriedade rural, os policiais visualizaram a marca de um veículo que teria se escondido na plantação próximo ao local do crime o que reforçou a ideia de crime patrimonial.

Testemunhas também disseram à equipe de investigação, que uma adolescente estaria se encontrando amorosamente com a vítima, para conseguir dinheiro. A mesma testemunha relatou que viu um carro Ford Scort, escondido na plantação, mesmo veículo que uma das irmãs da adolescente teria e utilizava.

Seguindo esta pista, os policiais civis passaram a buscar pela adolescente de 14 anos, que estava na cidade de Itaporã, juntamente com os outros autores um de 25 anos (irmã da adolescente), outro de 26 anos (cunhado da adolescente) e outro adolescente de 17 anos (namorado da adolescente e autor do disparo fatal). Quando a equipe chegou no local, os autores estavam iniciando um churrasco, sendo que a carne e a bebida teriam sido compradas com o dinheiro que roubaram da vítima.

Na residência, os policiais encontraram o veículo utilizado pelos autores, bem como a arma de fogo da vítima que estava escondida em um cômodo, do lado de fora da residência. Diante dos fatos, os adultos receberam voz de prisão em flagrante e os adolescentes foram apreendidos.

Todos foram conduzidos para a delegacia, onde admitiram a autoria do crime e deram detalhes de como ele foi praticado. Segundo os autores, eles estavam em uma festa em Douradina, quando a adolescente convidou outro homem para matar o idoso e roubar o dinheiro e a arma dele, sendo que o adolescente topou.

Então, assim que saíram da festa, foram até a propriedade da vítima. As irmãs foram recebidas pelo idoso e já chegaram pedindo bebida e foram para o quarto com ele.

Enquanto uma o distraía, a outra colocou várias gotas de Clonazepan, na bebida da vítima, que logo ficou sonolenta. Assim, a adolescente pegou uma espingarda da vítima, que estava encostada na parede do quarto e entregou para o individuo, que permaneceu do lado de fora com outro integrante, aguardando para poderem cometer o crime.

O deu um único tiro, que atingiu a cabeça da vítima, que foi a óbito no local. Em seguida roubaram cerca de R$ 400,00 do idoso e pegaram também a arma e foram embora e continuaram festando.

Com o dinheiro que pegaram da vítima, compraram carne e bebida alcoólica e estavam iniciando um churrasco, quando os policiais civis chegaram na casa onde eles estavam e o prenderam.

Com Informações Polícia Civil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: