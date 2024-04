Corpo é encontrado em matagal próximo a obra de condomínio em Campo Grande

Trabalhadores de uma obra em um condomínio no Jardim Veraneio, região do Parque dos Poderes, em Campo Grande, encontraram na manhã desta segunda-feira (29),o corpo de um homem, sem roupas, de bruços, próximo ao local da construção.

As primeiras informações divulgadas é de que os trabalhadores sentiram o mau cheiro e decidiram investigar a origem do odor, quando se depararam com o corpo. O cadáver ainda não identificado, já se encontrava em estado avançado de decomposição, sugerindo que a vítima estava no local entre quatro e seis dias.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a remoção do corpo e prestou os primeiros socorros necessários. Uma análise preliminar revelou que a vítima apresentava um ferimento no braço, porém, a causa exata da morte ainda não pôde ser determinada.

A Polícia Militar e a equipe de perícia, foram acionados para investigar o ocorrido. Suspeita-se que o indivíduo seja um andarilho que habitava a região, mas sua identidade e demais detalhes ainda estão sendo apurados.

