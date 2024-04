Diretoria e gestores do Coren-MS participam do 14º SEMAD que anuncia implementação de ferramentas e aborda gestão de conflitos

O Presidente do Coren-MS, Dr. Leandro Dias e a Dra. Virna Hildebrand (Secretária do Coren-MS) participaram do 14º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais (SEMAD), que aconteceu de 22 a 24 abril, em Brasília, onde reuniu conselheiros, empregados públicos, assessores e colaboradores para acompanharem programação focada na capacitação e na otimização dos processos de trabalho.

O protagonismo exercido pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na administração pública não é resultado de um trabalho isolado. É fruto do compromisso contínuo de vários atores com a excelência e com a busca para sempre oferecer o melhor serviço à categoria e à sociedade brasileira. A trajetória dos conselhos, marcada por lutas e avanços durante a abertura do 14º Seminário Administrativo (SEMAD).

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem está de olho no futuro da Enfermagem e atento às mudanças na categoria. Como resultado, uma série de inovações e ferramentas que otimizarão os fluxos de trabalho e aprimorarão os serviços estão prestes a ser implementadas. Nesta quarta-feira (24/4), durante o terceiro dia do 14º Seminário Administrativo, várias novidades foram anunciadas e apresentadas de forma detalhada.

Um exemplo, foi a apresentação do Sigen, um sistema apresentado é uma ferramenta inovadora que vai possibilitar à categoria nos estados usufruir de forma totalmente on-line de serviços como emissão de certidões, atualização de dados cadastrais, solicitação de nova inscrição e pagamento de taxas e anuidades. O objetivo é integrar todos os sistemas finalísticos e processos corporativos em um único ambiente virtual, promovendo integração dos profissionais com os conselhos.

O Sigen começou a ser implementado nos estados de Rondônia, Amapá, Roraima, Acre e Rio de Janeiro. A expectativa é de que até o início de maio mais Conselhos Regionais de Enfermagem sejam contemplados.

