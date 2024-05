Polícia Civil prende três por tráfico de drogas e associação em Bela Vista

Na tarde da última terça-feira (21), a Polícia Civil, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), prendeu em flagrante três homens de 20, 28 e 57 anos. A prisão aconteceu em Bela Vista e eles vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo apurado, a ação faz parte de trabalho investigativo para desarticular organização criminosa com ramificações na Capital e na fronteira com MS. Após alguns meses de levantamento de campo, foi possível flagrar os autores, que estavam na posse de 643 kg de cocaína, avaliada em aproximadamente em R$ 12 milhões.

Celulares e veículos também foram apreendidos. De acordo com o delegado Hoffman D’Ávila, há nos autos, elementos robustos denotando que a organização agia com contumácia e divisão de tarefas, promovendo o tráfico de drogas interestadual e internacional.

Parte do entorpecente estava escondido em uma carreta, que faria o transporte até o Estado de São Paulo e por meio do porto de Santos, a droga seria destinada à Europa. Outra parte abasteceria a capital do Mato Grosso do Sul.

Após às apreensões, todos os envolvidos foram conduzidos à DENAR, sendo autuados em flagrante delito.

Com Informações da Polícia Civil

