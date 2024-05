Vigilante é preso por estuprar irmã em frente aos filhos e alegou estar sob efeito de drogas

Um vigilante de 30 anos foi preso na quarta-feira (22), suspeito de estuprar sua irmã de 34 anos em Anastácio. O crime, que teria sido testemunhado pelos filhos da vítima, de 6 e 8 anos, ocorreu na casa dela, localizada no Bairro Altos da Cidade, na terça-feira, dia 21 deste mês.

A Polícia Civil foi informada do caso na tarde do dia (21), e diante da gravidade, solicitou imediatamente a prisão preventiva do suspeito. A justiça acatou o pedido na manhã da quarta-feira, 22/05, e a prisão foi prontamente realizada pelos policiais civis.

De acordo com as investigações, a vítima sofreu múltiplos abusos sexuais, sendo agredida com tapas no rosto e imobilizada para que o crime fosse consumado. Após o ato, o agressor deixou a residência, mas retornou pouco depois, batendo na porta e ligando insistentemente para a vítima, que não atendeu as chamadas.

Na manhã da última terça-feira (21), com dores pelo corpo, a mulher buscou atendimento médico no Posto de Saúde. O CRAM foi acionado e, em seguida, a Polícia Civil.

Durante seu depoimento na delegacia, o suspeito alegou que apenas teria tocado as nádegas da irmã e que estava sob efeito de cocaína.

Com Informações do O Pantaneiro

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: