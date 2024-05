Caminhoneiro é mantido em cárcere após sequestro em Chapadão do Sul

Na última terça-feira (21), um motorista de caminhão, de 36 anos, foi sequestrado e mantido em cárcere privado em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande. O crime foi registrado pela própria vítima na tarde de quarta-feira (22), em Paranaíba.

Conforme o o boletim de ocorrência, o motorista estava em uma viagem de São Paulo para Mato Grosso do Sul. Na noite de terça-feira, ele parou em um posto de gasolina para descansar, momento em que foi abordado por um criminoso.

Sob ameaça, ele foi forçado a entrar em seu próprio caminhão, onde já se estava outro suspeito na cabine. Além dos dois sequestradores no caminhão, um terceiro cúmplice seguia o veículo de passeio, atuando como batedor.

Durante todo o percurso, o motorista teve as mãos amarradas e os olhos vendados, além de ser constantemente ameaçado de morte caso tentasse reagir. Sem saber a direção exata que estavam seguindo, a vítima disse que os criminosos percorreram estradas de terra até parar em uma rodovia, cerca de um quilômetro após sair de Chapadão do Sul.

Quando finalmente pararam, um dos sequestradores ordenou que o motorista esperasse dez minutos antes de se mover, prometendo que estaria livre após esse período. Os bandidos fugiram, levando os documentos pessoais da vítima e o chip do seu celular.

O motorista conseguiu registrar a ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, onde o caso foi classificado como cárcere privado e sequestro. No registro policial, não foi informado se o caminhão foi levado pelos suspeitos ou se permaneceu no local onde a vítima foi liberada.

As autoridades estão investigando o caso para identificar e capturar os criminosos envolvidos. A polícia também está averiguando a rota percorrida pelos bandidos e buscando possíveis testemunhas ou imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na elucidação do crime.

