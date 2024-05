Gaeco disponibiliza canal para denúncias sobre esquema de corrupção na Federação de Futebol de MS

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) criou um canal exclusivo de denúncias via WhatsApp para receber informações sobre o esquema de corrupção na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). O número disponibilizado é (67) 9 9825-0547 e está dedicado a atender as demandas relacionadas à Operação Cartão Vermelho.

Operação Cartão Vermelho

A operação, que teve início na terça-feira (21), tem como principal alvo o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário de Oliveira, de 77 anos. Ele é acusado de liderar um esquema que desviou aproximadamente R$ 6 milhões da federação. No mesmo dia, agentes do Gaeco cumpriram sete mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Durante a operação, as autoridades apreenderam mais de R$ 800 mil em dinheiro, além de uma arma e munições. Os valores foram encontrados em locais ainda não divulgados pela polícia. Entre os presos, além de Francisco Cezário de Oliveira, estão, Umberto Alves Pereira, Aparecido Alves Pereira, Valdir Alves Pereira, Rudson Bogerim Barbosa, Francisco Carlos Pereira e Marcelo Mitsuo Ezoe Pereira.

O canal de denúncias via WhatsApp ficará disponível para ligações e mensagens exclusivamente sobre assuntos ligados à Operação Cartão Vermelho pelos próximos 30 dias. Esta iniciativa foi implementada devido ao crescente número de denúncias recebidas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) após a deflagração da operação.

A disponibilização deste canal tem como objetivo facilitar o processo de investigação, permitindo que mais informações cheguem rapidamente aos investigadores. As autoridades esperam que, com a ajuda da população, possam reunir mais evidências e identificar todos os envolvidos no esquema de corrupção.

