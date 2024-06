Polícia Civil prende autor de violência doméstica por posse ilegal de arma de fogo em Aquidauana

Na tarde desta sexta-feira (07), a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana-MS, cumpriu um mandado de busca e apreensão, representado pela autoridade policial e deferido pelo Poder Judiciário de Aquidauana, o qual pretendia encontrar uma arma de fogo. Na residência do investigado, foi encontrado um revólver Taurus .38 e 12 munições do mesmo calibre, pertencentes a um idoso, de 79 anos. Ele foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso permitido.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, o indivídujo teria ameaçado a sua esposa, dizendo que iria dar uma paulada na cabeça dela e que iria matá-la. A filha dele tentou conversar, no entanto, ele ficou agressivo e também a ameaçou de morte e a chamou de vagbunda.

Diante disso, ele foi conduzido até a DAM/Aquidauana, onde a prisão foi formalizada.

Com Informações Polícia Civil

