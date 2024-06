Brasil é líder mundial no envio de áudios no WhatsApp, segundo Mark Zuckerberg

Durante o 3º Meta Conversations, evento global realizado no Pavilhão do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, revelou que o Brasil envia quatro vezes mais mensagens de voz no WhatsApp do que qualquer outro país no mundo.

O evento, focado em negócios de mensageria, foi o palco para o anúncio de novos recursos de inteligência artificial (IA) para o WhatsApp, Instagram e Facebook, visando melhorar a experiência dos usuários e impulsionar o uso dessas plataformas para interações comerciais.

Zuckerberg elogiou o engajamento dos brasileiros nas redes sociais da Meta, ressaltando que o país é o segundo maior mercado de uso do WhatsApp e líder mundial no negócio de mensagens. Essa alta atividade justificou a escolha de São Paulo como sede do evento.

Um dos grandes destaques do anúncio foi a chegada da assistente de inteligência artificial Meta AI ao Brasil, prevista para julho. Essa IA, que estará disponível no WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, promete revolucionar a interação entre usuários e plataformas, oferecendo respostas rápidas e precisas, além de gerar conteúdo textual e imagético.

“Estou feliz em anunciar que vamos lançar o Meta AI em português no próximo mês, junto com vários outros idiomas. Isso significa que mais pessoas ao redor do mundo vão poder fazer perguntas ao assistente em qualquer um de nossos aplicativos”, explicou Zuckerberg.

Utilizando o modelo de linguagem Llama 3, a Meta AI será capaz de atender às demandas dos usuários, seja respondendo perguntas frequentes, fornecendo assistência na tomada de decisões ou facilitando a interação entre empresas e clientes. A empresa visa disponibilizar agentes de IA personalizados para atender às necessidades específicas de cada negócio.

A interação com a Meta AI será intuitiva e fácil de acessar. Nas redes sociais da Meta, os usuários poderão iniciar conversas com a IA digitando @Meta AI ou acionando-a através de uma nova aba de conversa no WhatsApp e Messenger, ou de um chat entre os usuários no Instagram.

Assim como o ChatGPT, da OpenAI, a Meta AI promete oferecer uma experiência de conversação natural e eficiente, auxiliando os usuários a obterem as informações que precisam de forma rápida e intuitiva.

