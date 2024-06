Com oferta de 200 vagas em diversas áreas e funções, Emprega CG no Seu Bairro chega ao Parque Novo Século

Ofertando 200 vagas nas mais diversas áreas e funções, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) vai realizar mais uma edição do Emprega CG no Seu Bairro, nesta quarta-feira, dia 12 de junho. Desta vez, o programa itinerante atenderá aos moradores do Parque Novo Século, na Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão, localizada na rua José Pedrossian, 1.270. A equipe da Funsat estará no local das 8h às 13h.

As vagas disponíveis são para: mecânico de manutenção e instalação de ar e refrigeração; supervisor de manutenção; operador – processo de produção; operador de controle térmico; auxiliar de produção; auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; motorista de caminhão C/D; motorista entregador; ajudante de carga e descarga; assistente administrativo; operador de caixa; repositor; atendente setor de frios/padaria; atendente de açougue; confeiteiro; açougueiro, entre outras.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam à ação portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5800).

Emprega CG no Seu Bairro (Parque Novo Século)

Data: 12/06/24

Horário: 8h às 13h

Endereço: Rua José Pedrossian, 1.270 – Parque Novo Século

