Indígena é assaltado e esfaqueado em rodovia de Dourados

Na noite desta sexta-feira (07), um homem de 33 anos, foi assaltado e esfaqueado por um grupo. O Caso aconteceu nas proximidades da Aldeia Jaguapiru, na Reserva Indígena de Dourados.

Segundo o registro policial, a vítima caminhava nas margens da rodovia MS-156, quando o grupo apareceu e anunciou o assalto. Os assaltantes levaram um boné e também o par de tênis.

O indígena foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Missão para atendimento. O caso é investigado pela Polícia Civil de Dourados.

