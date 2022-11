No meio da praça, jovem é esfaqueada na cabeça por mulher

Uma jovem, de 23 anos, foi esfaqueada na cabeça por uma mulher, na madrugada de hoje (7) em Aparecida do Taboado, distante a 468 quilômetros de Campo Grande.

A vítima estava em frente a praça por volta da 1h quando a mulher chegou tirando a faca de sua cintura e desferiu o golpe na cabeça da jovem. Fugindo em seguida.

Mesmo ferida, ela conseguiu correr até a casa de seu irmão e pedir ajuda. Sendo levada para o hospital, onde passou por atendimento.

A autora, encontrada pela Polícia Militar, alegou ter agido em legítima defesa.

Porém, a vítima falou que não teve nenhuma desavença com a mulher e que não entendeu os motivos para ela ter cometido o crime.

Leia Mais: VÍDEO: incêndio atinge edifício de 35 andares em Dubai

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.