Termina nesta segunda a inscrição do concurso para técnicos da UFMS

As inscrições para o concurso da carreira técnico-administrativa da UFMS podem ser feitas até 7 de novembro, exclusivamente no portal da Fapec. O valor da taxa é de R$ 100.

É necessário preencher o formulário de inscrição on-line e efetuar o pagamento do boleto bancário. No ato da inscrição os candidatos devem ficar atentos à escolha do cargo pretendido.

São mais de 80 vagas para a Cidade Universitária e para os Câmpus do Pantanal (Cpan), de Três Lagoas (CPTL), de Coxim (CPCX), de Naviraí (CPNV), de Paranaíba (Cpar), de Aquidauana (Cpaq) e de Chapadão do Sul (CPCS).

O concurso será composto de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões objetivas nas áreas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Legislação, Conhecimentos Específicos e Raciocínio Lógico. A prova será aplicada apenas no município de Campo Grande. A data e o local serão divulgados pela Fapec posteriormente.

Há oportunidades para quem concluiu o ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo, no cargo de assistente em administração; para quem concluiu o ensino médio profissionalizante ou médio completo com curso técnico em Tecnologia da Informação, no cargo de técnico de tecnologia da informação; e para quem concluiu o ensino médio ou médio profissionalizante com curso técnico para atuar como técnico de laboratório/biologia. Também há duas vagas para os graduados no curso superior de Administração.

Com informações da assessoria