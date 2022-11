MS já plantou 73% da área prevista da soja

Com 73% da área prevista já plantada, Mato Grosso do Sul é o terceiro estado do país na evolução do platio da safra 2022/23 e já supera a evolução registrada no ano passado quando, nessa mesma época estava em 70,8%. A estimativa parte de levantamento da consultoria Safras & Mercado, parceira do Projeto Soja Brasil. Na semana anterior o plantio estava em 46,8%.

Em Mato Grosso do Sul a expectativa é de que a safra seja 2,5% maior em relação ao ciclo passado, atingindo a área total de 3,842 milhões de hectares, com produtividade de 53,44 sc/ha, totalizando 12,318 milhões de toneladas. Já a área plantada da oleaginosa deve ultrapassar 42,88 milhões de hectares em 2022/23, a maior área da história, crescendo 2,6% sobre o total semeado no ano passado, de 41,8 milhões.

O plantio da safra de soja 2023/23 do Brasil atingiu 55,9% da área total esperada até o dia 04 de novembro sendo que a semeadura está atrasada na comparação com igual período do ano passado (64,6%) e acima da média dos últimos cinco anos (54,1%).

Com uma possível elevação de produtividade, de 3.027 quilos para 3.550 quilos por hectare, a produção nacional deve ficar acima da obtida nesta temporada. A previsão inicial é de uma safra de 151,5 milhões de toneladas, 20,3% maior as 125,88 milhões de toneladas colhida este ano.