Motorista morre em acidente envolvendo carretas na BR-163

Um motorista de carreta, identificado como Renato Soares Alves, de 41 anos, perdeu a vida em um grave acidente envolvendo duas carretas na tarde da última terça-feira (19) entre os municípios de Juti e Caarapó.

O outro motorista, Leolário Scher, de 36 anos, não sofreu ferimentos e saiu ileso. A carreta em que Renato estava tombou devido à força da batida.

A colisão foi tão intensa que foi necessário o uso de uma pá carregadeira para afastar as cabines uma da outra.

Com informações da site Caarapó News

