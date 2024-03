Idoso morre após explosão de galão de etanol em Rio Negro

Um idoso de 68 anos, morador do município de Rio Negro, a 153 km de Campo Grande, morreu na noite de terça-feira (19), após sofrer queimaduras graves em consequência de uma explosão de um galão de etanol. O incidente ocorreu enquanto ele realizava a pelagem de um porco, uma tarefa comum na rotina rural, porém, que resultou em uma fatalidade inesperada.

De acordo com informações fornecidas pelo filho da vítima à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol, seu pai estava iniciando o processo de pelagem do animal, utilizando etanol para remover os pelos. Em um momento crucial, o galão contendo o líquido inflamável explodiu de forma súbita, causando queimaduras graves no idoso.

Após o acidente, o idoso foi socorrido e inicialmente atendido na unidade de saúde local. Devido à gravidade de suas queimaduras, ele foi transferido para a Santa Casa da Capital, em Campo Grande. No entanto, mesmo com todos os esforços médicos, foi constatado que o idoso havia sofrido queimaduras de segundo grau em aproximadamente 45% de seu corpo.

