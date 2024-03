Mulher é presa por realizar aborto e descartar feto em esgoto

A Polícia Civil, em parceria com a Delegacia de Nova Andradina, indiciou uma mulher na última terça-feira (19) por ter praticado aborto e jogado o feto em um esgoto.

Conforme apurado, a Polícia Civil foi acionada na última segunda-feira (18) após a descoberta de um feto na Central de Tratamento de Esgoto de Nova Andradina. O feto estava preso em grades de proteção, por onde os primeiros dejetos passam, e foi localizado por um funcionário.

Após tomar conhecimento dos fatos, uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina foi até o local para apuração. Com o início das investigações, na manhã de terça-feira, uma mulher de 27 anos, suspeita de realizar o aborto, foi identificada.

A suspeita compareceu à Delegacia, onde prestou depoimento e confessou o crime. Ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito.

Em razão dos fatos até então apurados, a investigada foi formalmente indiciada pela prática do crime de aborto provocado pela própria gestante. As investigações continuam com o objetivo de apurar o envolvimento de terceiros que possam ter prestado algum tipo de auxílio no cometimento do crime.

Com informações da Polícia Civil

