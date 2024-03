Termina hoje visitas a veículos e sucatas ofertados em leilão do Detran-MS

Termina hoje (20) às 16h30 (horário de MS) o prazo para os interessados visitarem presencialmente os 197 lotes ofertados no leilão do Detran-Ms (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

A visitação acontece das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30 no Pátio PMAX, com endereço na Rua Gigante Adamastor, nº16 no bairro Jardim Santa Felicidade. Os visitantes são recepcionados e guiados pela equipe do pátio durante a visita para tirar dúvidas e auxiliar no que for necessário.

Ao todo, estão sendo ofertados 197 lotes de veículos divididos em três modalidades: circulação, sucata aproveitável e sucata inservível. O certame que acontece 100% online será encerrado nesta quinta-feira (21) às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

Na modalidade circulação, são 110 lotes de veículos disponíveis. Sendo, 84 motocicletas e 26 automóveis. As motos têm sido as mais cobiçadas em questão de lances. Tem motocicleta que já recebeu quinze (15) lances até o momento. Como é o caso da Honda CG 160 FAN, 2022/2022 de cor azul, que está em R$ 7.775,00 .

Entre os utilitários está a VW Kombi 2006 / 2007 Branca que conta com dez (10) lances até o momento, e ultimo lance em R$ 9.348,00. Outro veículo cobiçado, é o Toyota Corolla XEI18VVT 2003/2004 de cor preta que também conta com dez (10) lances, e está em R$ 11.408,00.

Também estão sendo ofertados 86 lotes de veículos na modalidade sucata aproveitável, sendo 101 motocicletas e 76 automóveis. O mesmo certame oferta 1 lote contendo 65 sucatas inservíveis, pesando aproximadamente 34.855 Kg de material ferroso. Este, com último lance, até momento, em R$ 10.717,00.

Os lances podem ser feitos diretamente no site www.hcleiloes.com.br do leiloeiro oficial, Hércules Valazuela Coutinho.

Com informações da Ascom Detran-MS.

