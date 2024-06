Motorista morre após colidir com caminhonete e carreta na BR-163

Na noite da última quarta-feira (19), um acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e uma carreta, terminou na morte de Jurandir Ferreira e Souza, e uma mulher foi socorrida com ferimentos graves. O acidente aconteceu na BR-163, em Itaquiraí.

A Hilux era ocupada por duas vítimas, que era conduzida por Jurandir. Ao sair do Bairro Cidade Jardim, Jurandir acessou a rodovia, quando teve a lateral esquerda da caminhonete atingida pela carreta, que seguia sentido a cidade de Naviraí.

Com o impacto da batida, a carreta travou na pista. O motorista desceu e ajudou os integrantes da caminhonete, que foram socorridas e levadas ao hospital, onde o motorista não resistiu e morreu. A mulher que estava no banco do passageiro, estava em estado grave e seria transferida para um hospital de Campo Grande.

O motorista da carreta fez teste de bafômetro, não foi constatado embriaguez. À polícia, ele disse acreditar que o condutor da caminhonete tenha olhado apenas para o lado direito da via e não viu a carreta, que seguia do lado esquerdo.

Com informações do site Tá na Mídia Naviraí

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais