Dois homens são presos por tráfico de drogas e posse de arma de fogo no Jardim Pênfigo

Dois homens foram presos ontem(18) por tráfico de drogas e posse ilegal de arama de fogo no bairro Jardim Pênfigo em Campo Grande. A prisão foi realizada pelo GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros)

Após uma denúncia, a polícia foi averiguar no local indicado e constatou que o crime estava ocorrendo numa casa na Rua Joaquim Amarilho da Silva. No loca, foi constatado ainda que um indivíduo armado permanecia constantemente em frente ao imóvel, atuando como segurança do ponto de tráfico. Também havia um segundo indivíduo, que ficava no interior da residência, responsável por realizar a venda das drogas.

Diante disso, a equipe policial entrou na residência e viu quando um homem de 23 anos passou um revólver, calibre .38, para o um indivíduo de 29 anos de idade. A arma foi apreendida e a equipe realizou busca no local, tendo localizado um tablete de maconha escondido no interior do fogão, pesando 998g.

