Traficante tenta fugir e acaba preso na BR-262 pela polícia

Na última terça-feira (17), um traficante foi preso por policiais militares da Força Tática ao tentar fugir de Aquidauana em uma caminhonete.

Conforme informações da Polícia Militar, o suspeito estava sendo procurado desde o dia 14 de junho, quando fugiu pulando muros ao ser flagrado por policiais militares vendendo drogas com seu comparsa, que foi preso na ocasião. Os agentes, receberão a denúncia de que o foragido estaria saindo fugindo para não ser preso.

Em um veículo de cor branca, o traficante estava se fugindo para Miranda, quando foi preso pela guarnição da Força Tática, já na BR-262, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

