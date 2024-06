Criança de 2 anos é encontrada andando sozinha na BR-060 em Sidrolândia

Uma criança, de apenas 2 anos, foi encontrada andando sozinha na BR-060, em Sidrolândia, a 71 km de Campo Grande, na tarde dessa quarta-feira (19). Um condutor que passava pela rodovia foi quem viu a criança e a levou até a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo nota da PRF, era feita fiscalização na região, quando os policiais foram abordados por um homem, que contou ter encontrado uma criança sozinha às margens da rodovia. O menino foi entregue na unidade, sendo então acionados Conselho Tutelar e Polícia Civil.

Na sequência, os policiais rodoviários retornaram no local onde a criança foi vista, com ela na viatura, e com o auxílio do condutor que a encontrou. Durante rondas em uma estrada vicinal da região, o pai do bebê avistou as luzes da viatura e correu para informar o desaparecimento do filho.

Ao descobrir que a criança estava na viatura, o homem ficou emocionado e abraçou o menino. Os policiais acompanharam pai e filho até a fazenda onde moravam. No local, equipe do Corpo de Bombeiros aguardava e levou a mãe e o filho para exames.