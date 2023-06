Motorista envolvido em acidente na BR-262 é internado em estado grave

O acidente gravíssimo entre um carro e uma carreta no início da tarde desta quinta-feira (29), na BR 262, em Três Lagoas, deixou o motorista do carro Nissan Versa em estado crítico, sendo necessária a intubação da vítima.

Segundo a Rádio Caçula, a PRF informou que o motorista da carreta que seguia sentido MS/SP, ao perceber que iria colidir com o veículo, jogou a carreta para a lateral da pista, onde acabou pegando fogo, causando somente danos materiais.

Já o condutor do carro ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo resgate do Corpo de Bombeiros, sendo levado ao Hospital Auxiliadora, onde foi hospitalizado em estado grave, sendo imediatamente intubado.

Ainda conforme a PRF, uma mulher também estava no veículo, mas foi socorrida somente com dores devido a pressão do cinto de segurança, mas sem gravidade.

Além da PRF e do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local. O trânsito ficou congestionado em ambos os sentidos, além de pedaços da parte frontal do carro ficarem pela pista.