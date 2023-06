Colisão frontal entre veículos termina em morte na BR-163

Uma colisão frontal entre dois veículos no anel viário Dr Ricardo Trad, que liga saída de Cuiabá pela BR-163, em Campo Grande, matou uma pessoa na manhã de hoje (29). Segundo informações repassadas para reportagem, a vítima estava a caminho do trabalho no momento do acidente.

A vítima, identificada como valdo Frazão,46 anos, conduzia um veículo Renaul Kwid branco e estava a poucos metros do trabalho. Ele é empregado de uma empresa de concreto, localizada as margens da BR-163. Segundo seus documentos pessoais, ele é natural do Maranhão.

A reportagem do Portal O Estado Online, o motorista do caminhão boiadeiro de 51 anos, envolvido no acidente, disse que o veículo de passeio invadiu muito rápido a pista contrária. Ele relatou que tentou tirar o caminhão da rodovia, mas não conseguiu desviar do Renaul Kwid, colidindo de frente. “Em depoimento, o motorista do caminhão nos disse que foi muito rápido e por isso não conseguiu desviar. Com o impacto da colisão, o carro foi arrastado por mais de 180 metros, parando apenas nas margens da rodovia”, relatou Tércio Baggio, Comandante do Núcleo de Comunicação Social, da PRF/MS.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local auxiliando no resgate.

