Famasul e Associação Brasileira do Agronegócio lamentam morte de ex-ministro

Morreu nesta quinta-feira (29), o ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, aos 86 anos. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), entidade que Paolinelli presidia, o ex-ministro apresentou complicações após uma cirurgia de prótese no fêmur.

A Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) e a Famasul ((Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) lamentaram profundamente o falecimento do ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli.

Nota de pesar

É imensa a tristeza da perda de um homem extraordinário, revolucionário e pai da conversão de um país importador de alimentos para um dos maiores exportadores mundiais. Engenheiro agrônomo, Paolinelli foi uma das pessoas mais importantes para o agro brasileiro, como promotor do modelo de agricultura tropical sustentável que transformou o país em uma potência agroalimentar mundial.

Na política, foi um ferrenho defensor do agronegócio moderno e competitivo, tendo participado, como deputado federal, da Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Como ministro da Agricultura, foi o grande modernizador da renomada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e fomentador do desenvolvimento do cerrado, fatores decisivos para que o Brasil deixasse de ser importador de alimentos.

Também teve atuação destacada no comando de uma importante entidade setorial, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA). No 5º Congresso Brasileiro do Agronegócio, realizado pela ABAG em 2006, Paolinelli foi homenageado com o Prêmio Ney Bittencourt de Araújo – Personalidade do Agronegócio.

O Brasil perde um grande brasileiro, indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2021. Aos familiares, amigos e colegas da Associação Brasileira Produtores de Milho (ABRAMILHO), que tinham em Paolinelli seu presidente-executivo, os nossos sinceros sentimentos.

Por meio de nota, o Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) também lamentou profundamente o falecimento do engenheiro-agrônomo, ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, em Belo Horizonte.