Sexta-feira de tempo seco e temperaturas avançando os 30ºC

Sexta-feira será de tempo seco sem previsão de chuva em Mato Grosso do Sul. Os meteorologistas alertam para mais um dia quente com baixa umidade do ar. Nos próximos dias, as temperaturas pela manhã ficarão amenas, mas no período da tarde o sol deve esquentar, ultrapassando os 30ºC.

Na região sul do Estado, serão registradas temperaturas mais amenas, mas o calor é gradativa e os termômetros devem atingir os 26ºC. Já na região norte, são esperavas temperaturas mínimas entre 15ºC a 17ºC e a tarde, os termômetros deve avançar os 30ºC. Em Campo Grande, ela manhã, os termômetros registram 15ºC pela manhã e 27ºC durante a tarde.

Segundo a Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), já no pantanal de Mato Grosso do Sul, em Corumbá, a mínima será de 20°C e 16ºC em Aquidauana. A máxima em ambas cidades devem se aproximar dos 29ºC.

